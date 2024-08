En Isère, la CAF supprime les allocations familiales des dealers

La Caisse d'allocations familiales du département collabore avec le parquet pour réévaluer voire supprimer les allocations des trafiquants de drogue.

C'est une première en France. Dans le cadre de son plan de lutte contre le trafic de drogue, la Caisse d'allocations familiales (CAF) iséroise supprime désormais les prestations des dealers reconnus, selon Le Parisien. Un dispositif mis en place en lien avec le parquet de Grenoble.

Des droits aux prestations sociales réévalués

Depuis le lancement de cette collaboration inédite, déjà 55 personnes ont ainsi été signalées à la CAF d'Isère. Il s'agit à chaque fois de trafiquants condamnés par la justice, dont les jugements sont transmis par le parquet. Le tout accompagné des différentes pièces du dossier et des revenus obtenus par le dealer grâce à ses activités illicites.

Cela permet à la CAF de réévaluer le calcul des prestations sociales qu'elle verse à ses personnes. Les sanctions peuvent donc aller de la réduction des droits aux prestations sociales à la suppression temporaire de ces derniers. Une façon de lutter contre le trafic qui a connu une légère hausse l'an passé. Pour rappel, 580 personnes ont été mises en cause pour trafic et 5 290 pour usage de stupéfiants en 2023. Les fusillades et règlements de compte se sont multipliés ces derniers mois.

