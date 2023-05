En 2050, il y aura plus de seniors que de jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans une projection à moyen terme, l’INSEE annonce une bascule démographique en Auvergne-Rhône-Alpes avec une augmentation du nombre de seniors par rapport aux jeunes, d'ici 2050.

La population vieillit en France et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’y échappe pas. Selon une analyse publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui observe l’évolution démographique du pays, une bascule est attendue d’ici à 2050 dans la région. "Sous réserve de la poursuite des tendances démographiques actuelles, la population d’Auvergne-Rhône-Alpes continuerait de croître, mais de plus en plus lentement ", souligne l’institut.

Ce phénomène entraînerait alors "davantage de seniors [+65 ans, NDLR] que de jeunes [-20 ans, NDLR]", bien que dans le même temps la population de la région devrait croître de 8,5%, soit 677 000 nouveaux habitants, portant le nombre de résidants en Aura à 8,67 millions. Lorsqu'en 2018 on comptait en Aura 4 personnes de 65 ans ou plus pour 5 jeunes de moins de 20 ans. En 2050, la tendance devrait s’inverse de manière drastique, avec 6 personnes de 65 ans ou plus pour 5 jeunes de moins de 20 ans. Concrètement, il y aurait ainsi 26% de séniors en 2050 contre 22% de jeunes.

Une croissance démographique inégale

Bien sûr, la croissance démographique n’est pas la même dans tous les espaces. Les grandes agglomérations et métropoles de la région sont et continueront d’être des moteurs démographiques pour les moins de 20 ans et pour les actifs. Les métropoles, soit Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, "les métropoles compteraient 187 000 habitants supplémentaires en 2050 dont 21 000 jeunes de moins de 20 ans, alors que la population de cette tranche d’âge serait en recul ou stagnerait partout ailleurs". En revanche dans les territoires ruraux, la population sera de plus en plus âgée poussant vers un certain déclin démographique.

