Élevage de cochons : L214 et Yann Arthus-Bertrand lancent un appel

L'association et Yann Arthus-Bertrand ont lancé un appel aux “candidats aux prochaines élections municipales”, pour “écarter la viande et autres produits animaux issus des élevages intensifs de la commande publique”.

L'association L214, basée à Lyon, a publié ce jeudi des images tournées en septembre 2019 dans un important élevage intensif de cochons du Finistère (élevage du groupe Triskalia). Une vidéo commentée Yann Arthus-Bertrand qui lance avec l'association “un appel aux candidats des prochaines élections municipales pour écarter la viande et autres produits animaux issus des élevages intensifs de la commande publique, notamment pour les cantines scolaires”. Ils appellent également “à augmenter la fréquence des repas végétariens.”

Selon un sondage IFOP mené les 12 et 13 novembre et commandé par L214, “73 % des Français sont favorables à ce que la viande, les œufs, les laitages et le poisson issus de l’élevage intensif soient exclus de la commande publique (cantines scolaires, restauration collective…)”.

Concernant l'élevage du Finistère, l'association a porté plainte auprès du procureur de la République de Brest “pour mauvais traitement et sévices graves envers des animaux”.

Vidéo à voir ci-dessous.