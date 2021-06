Élections régionales : une participation en chute libre dans tous les départements de la région

Le taux de participation à la mi-journée dans tous les départements pour les élections régionales enregistrent une baisse entre 2 à 9 points par rapport au scrutin de 2015.

Voici les taux de participation par départements à midi, comparés à la participation aux régionales de 2015. Certains départements perdent huit à neuf points de participation, en Isère ou dans la Loire et plus particulièrement en Haute-Loire, le fief de Laurent Wauquiez candidat LR et actuellement président de région.