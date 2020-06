Elections municipales et métropolitaines à Lyon : les listes du 2e tour et surprises

Les listes qui se présentent dans les arrondissements au deuxième tour des élections municipales à Lyon, mais aussi dans les 14 circonscriptions de la métropole sont désormais connues. Fusions, positions, personnalités présentes... découvrez toutes les listes du 2e tour des élections municipales et métropolitaines à Lyon.

Après un premier tour des élections municipales et métropolitaines à Lyon, qui s'est déroulé dans le contexte de l'épidémie de coronvirus COVID-19, place au deuxième ce 28 juin.

À l'échelle métropolitaine, on retrouve principalement trois listes : celle de l'alliance entre le maire de Lyon Gérard Collomb (LREM dont l'investiture a été retirée) et la droite, menée par François-Noël Buffet (LR), la liste "vert-rose-rouge" issue de la fusion entre les candidats écologistes, de la gauche et de l'extrême gauche, menée par Bruno Bernard (EELV) et enfin celle de David Kimelfeld (ex-LREM sans étiquette), président sortant de la métropole de Lyon.

Ces trois principales listes métropolitaines seront sous les étiquettes suivantes :

Les écologistes et la gauche avec Bruno Bernard (Bruno Bernard)

Ensemble, avant tout ! (David Kimelfeld)

La métropole, la force du rassemblement (François-Noël Buffet)

Point important, dans la circonscription Plateau Nord-Caluire, Philippe Cochet maintient sa liste Les Républicains face à celle de Gérard Collomb. De même, dans la circonscription Lyon Ouest, Gérard Collomb garde sa liste sans changement sous le nom "Un temps d'avance avec Gérard Collomb", sans liste les Républicains face à lui. En absence du fusion, des personnalités qui avaient annoncé leur départ comme de cette liste, comme Bernard Bochard ou Karine Dognin Sauze, se retrouvent ainsi toujours dessus faute de porte de sortie.

Enfin, le rassemblement national, mené par Andréa Kotarac se maintient dans trois circonscriptions : Portes des Alpes, Portes du Sud Rhône-Amont.

Les listes sont les suivantes :

Lones et Coteaux :

Les écologistes et la gauche : M. KOHLHAAS Jean-Charles

Ensemble, avant tout : M. DA PASSANO Jean-Luc

La métropole, la force du rassemblement : M. BUFFET François-Noël

Lyon-Ouest :

Les écologistes et la gauche : M. ARTIGNY Bertrand

Ensemble, avant tout : M. RUDIGOZ Thomas

Un temps d'avance avec Gérard Collomb : M. COLLOMB Gérard

Lyon-Sud :

La métropole, la force du rassemblement : M. GEOURJON Christophe

Ensemble, avant tout : Mme PICOT Myriam

Les écologistes et la gauche : M. DOSSUS Thomas



Lyon-Centre :

La métropole, la force du rassemblement : M. CHAMBON Pierre

Ensemble, avant tout : M. KIMELFELD David

Les écologistes et la gauche : M. BAGNON Fabien



Lyon-Est :

La métropole, la force du rassemblement : Mme BURILLON Carole

Ensemble, avant tout : M. CORAZZOL Guy

Les écologistes et la gauche : Mme PETIOT Isabelle



Lyon-Nord :

La métropole, la force du rassemblement : M. BLACHE Pascal

Ensemble, avant tout : Mme PANASSIER Catherine

Les écologistes et la gauche : Mme DELAUNAY Florence



Lyon-Sud-Est :

La métropole, la force du rassemblement : M. PELAEZ Louis

Ensemble, avant tout : M. LE FAOU Michel

Les écologistes et la gauche : Mme DEHAN Nathalie



Ouest :

Pour une métropole juste (liste LR sans fusion) : M. CHARMOT Pascal

Maintenant la métropole pour nous (Verts sans fusion) : Mme DROMAIN Hélène

Ensemble avant tout : M. GALLIANO Alain



Plateau Nord-Caluire :

Un temps d'avance avec Gérard Collomb (sans fusion) : Mme PELLUET Emmanuelle

Les écologistes et la gauche : Mme HEMAIN Séverine

Pour vous, pour nos communes (LR sans fusion) : M. COCHET Philippe

Ensemble, avant tout : Mme SANCHEZ Cécilia

Porte des Alpes :

La métropole du bon sens : M. BERTHOUX Rémi

Les écologistes et la gauche : Mme MOREIRA Véronique

La métropole, la force du rassemblement : M. GASCON Gilles

Portes du Sud :

Pour une métropole des communes (liste soutenue par Les Verts) : Mme PICARD Michèle

Nous la métropole : M. BLEIN Yves

La métropole du bon sens : M. MONCHAU Damien

Pour une métropole juste : M. GIRARD Christophe

Rhône Amont :

La métropole du bon sens : M. KOTARAC Andréa

Rassemblement des Progrès (liste soutenue par Les Verts et Kimelfeld) : Mme GEOFFROY Hélène

La métropole, la force du rassemblement : M. QUINIOU Christophe

Val de Saône :

La métropole, la force du rassemblement : Mme VULLIEN Michèle

Synergies métropole (soutenu par David Kimelfeld) : M. GRIVEL Marc

Maintenant la métropole pour nous (Verts) : M. CAMUS Jérémy

Villeurbanne :

Villeurbanne c'est nous : M. KABALO Prosper

Les écologistes et la gauche : M. BERNARD Bruno

Pour retrouver les listes métropolitaines avec l'ensemble des candidats, il suffit de cliquer ici).

Pour les arrondissements de Lyon

Pour la ville de Lyon, on retrouve le même découpage avec la liste issue de l'alliance entre Gérard Collomb et la droite, menée par Yann Cucherat (LREM dont l'investiture a été retirée) avec Étienne Blanc derrière lui (LR). En tête de la liste des verts, de la gauche et de l'extrême gauche, on retrouve Grégory Doucet (EELV). Enfin, l'ancien maire de Lyon, Georges Képénékian mènera la troisième liste (ex-LREM sans étiquette, sous la houlette du même directeur de campagne que David Kimelfeld).

Ces trois principales listes seront sous les étiquettes suivantes :

Lyon, la force du rassemblement (Yann Cucherat)

Respirations avec Georges Képénékian

Ensemble, l'écologie pour Lyon (Grégory Doucet)

Dans le premier arrondissement, une seule liste sera présente au deuxième tour : celle composée des Verts et de Lyon en commun qui était menée par Nathalie Perrin Gilbert. Il s'agissait des seuls à avoir dépassé les 10 % pour se maintenir et elles ont fusionné.

Dans le 9e arrondissement, Gérard Collomb maintient sa liste sans fusion avec la droite, mais les Républicains ne présentent personne face à lui.

Premier arrondissement :

Ensemble, l'écologie pour Lyon tête de liste : M. GODINOT Sylvain

Deuxième arrondissement :

Lyon, la force du rassemblement : M. OLIVER Pierre

Ensemble, l'écologie pour Lyon : M. LUNGENSTRASS Valentin

Troisième arrondissement :

Lyon, la force du rassemblement : Mme DE MONTILLE Béatrice

Ensemble, l'écologie pour Lyon : Mr DOUCET Grégory

Respirations : Mr KEPENEKIAN Georges

Quatrième arrondissement :

Bleu Blanc Lyon Etienne Blanc (liste LR sans fusion) : Mme PELLET Anne

Respirations : Mme PALOMINO Sylvie

Mme PALOMINO Sylvie Ensemble, l'écologie pour Lyon : M. ZINCK Rémi

Cinquième arrondissement :

Ensemble, l'écologie pour Lyon : Mme GEORGEL Nadine

Lyon, la force du rassemblement : M. CUCHERAT Yann



Respirations : Mme GAILLIOUT Béatrice



Sixième arrondissement :

Respirations : Mme BRUGNERA Anne

Maintenant Lyon pour tous (liste verte sans fusion) : Mme DELAUNAY Florence

Lyon, la force du rassemblement : M. BLACHE Pascal

Septième arrondissement :

Respirations : M. GRABER Loïc

Ensemble, l'écologie pour Lyon : Mme DUBOT Fanny

Lyon, la force du rassemblement : M. SECHERESSE Jean-Yves

Huitième arrondissement :

Lyon, la force du rassemblement : M. LEVY Charles-Franck

Ensemble l'écologie pour Lyon : Mme ZDOROVTZOFF Sonia

Respirations : Mme FERRARI Laura

Neuvième arrondissement :

Ensemble l'écologie pour Lyon : Mme AUGEY Camille

Un temps d'avance avec Gérard Collomb (liste sans fusion) : M. COLLOMB Gérard

Pour retrouver les listes avec l'ensemble des candidats pour les municipales, il suffit de cliquer ici.