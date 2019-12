Élections municipales de 2020 à Lyon : jusqu'à quand peut-on s'inscrire ?

Les deux tours de scrutin auront lieu les 15 et 22 mars prochain. Il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales après le 31 décembre.

Les élections municipales de 2020 auront lieu les 15 et 22 mars prochain. Généralement, la date du 31 décembre est synonyme de fin des inscriptions. Cette fois-ci, il est possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020. Cette date peut même être repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...). Les inscriptions doivent se faire en mairie ou directement en ligne. Il faudra alors se munir de plusieurs documents tels qu'une photocopie de pièce d'identité et un justificatif de domicile à jour.

Si vous avez déménagé, même entre deux arrondissements à Lyon, il est possible de consulter sa situation sur une page dédiée (ici) pour être sur d'être toujours inscrit sur les listes.