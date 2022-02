Éducation : le discernement, ça s’apprend !

Quand notre enfant est petit, on prend soin de lui, naturellement. Mais en grandissant, il doit développer son discernement et apprendre à évaluer ce qui est bon pour lui, sans oublier les autres. Comment lui transmettre cette compétence ? Qu’est-ce qui peut freiner le développement de ce discernement ?

Certaines émotions peuvent biaiser notre vision des choses et nous amener à prendre de mauvaises décisions

Gérer ses pulsions

Il vous reste 78 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Au sein de son groupe de pairs, dans une relation amoureuse, pour son orientation, dans la gestion de son hygiène de vie ou encore le choix d’un engagement… un enfant, et surtout un adolescent, fait régulièrement face à toutes sortes de situations dans lesquelles il doit exercer son esprit critique et se positionner. Pas si facile à un âge où les fréquentations – plus ou moins bonnes – et les réseaux sociaux sont considérés comme parole d’évangile, et où l’on est en proie à toutes sortes d’émotions parfois envahissantes. Pourtant, savoir prendre du recul et s’orienter vers les bons choix sont des qualités indispensables pour permettre au jeune de se préserver, de se responsabiliser et de construire son avenir… Un savoir-être qui s’apprend dès le plus jeune âge et se développe tout au long de la vie.Colère, agressivité, stress, frustration… Si on ne sait pas correctement les gérer, certaines émotions peuvent biaiser notre vision des choses et nous amener à prendre de mauvaises décisions, voire nous entraîner dans des situations préjudiciables. Ce peut être fréquent chez les enfants et les adolescents, le cerveau n’arrivant à maturité qu’aux alentours de 25 ans.Toutefois, dès le plus jeune âge, l’enfant peut apprendre progressivement à contrôler ses émotions, pour ne pas se laisser malmener par elles. Certaines méthodes de relaxation, la méditation peuvent l’aider, de même qu’une consommation mesurée et contrôlée des écrans.