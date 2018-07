Écran géant à Lyon : TCL adapte son réseau pour la finale

Dimanche, à l'occasion du match France-Croatie qui aura lieu à 17 heures, le réseau TCL sera perturbé. En effet, l'installation d'un écran géant place Bellecour, risque de bousculer le trafic sur la Presqu'île. Pour faciliter l'accès à la place, les métros sont privilégiés avec un renforcement de la ligne A (passage de 6 à 5 min entre chaque métro de 15 heures à la fin du service), et de la ligne D (passage de 4 à 3 min entre chaque métro de 13 heures à la fin du service). Aussi, il y aura plus de places dans les bus C9, C10, C15, C19, C21, C24, 3, 40, 49 et 89, grâce à des véhicules articulés.

Mais attention, à partir de 14 heures, certaines lignes de bus verront leurs parcours limités ou ne circuleront pas :