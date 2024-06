EasyJet ouvre deux nouvelles lignes internationales depuis l'aéroport de Lyon

EasyJet va ouvrir deux nouvelles lignes internationales au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

La compagnie aérienne easyJet annonce ce mardi l'ouverture de deux nouvelles lignes internationales au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. À partir du 8 novembre, la compagnie proposera ainsi deux vols, les samedis et dimanches, par semaine en direction de la capitale allemande, Berlin. Puis, à partir du 4 janvier 2025, un vol sera proposé chaque semaine le samedi en direction de Newcastle en Angleterre.

Les billets sont dès à présent en vente indique la compagnie qui porte à 50 son nombre de destinations desservies depuis Lyon. Les vols sont proposés à partir de 35 € pour un aller simple sans bagage.

"EasyJet est présent depuis 15 ans à Lyon et dessert une cinquantaine de destinations en France et en Europe. Nous sommes heureux de renforcer avec notre partenaire la desserte de Berlin et d’offrir de nouvelles opportunités de connectivité au territoire avec cette nouvelle ligne vers Newcastle", se réjouit Pierre Grosmaire, directeur commercial de la compagnie.