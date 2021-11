Du nouveau dans la gestion des commandes d’actes d’état civil à Lyon

CONTENU SPONSORISÉ

Demander un acte d’état civil à Lyon auprès des responsables peut s’avérer frustrant. Les va-et-vient dans les bureaux avec les files d’attente font perdre de temps précieux. Heureusement, il y a du nouveau grâce aux e-démarches ainsi qu’aux services en ligne.

• Quelles sont les méthodes traditionnelles pour commander des actes d’état civil à Lyon ?

Pour commander un acte civil comme l’extrait d’acte de naissance à Lyon, vous pouvez entamer plusieurs procédures. En excluant les méthodes en ligne, vous pouvez aller directement à la mairie ou commander par courrier postal.

• Obtenir votre acte civil à la mairie de Lyon

Pour obtenir votre acte de civil, la première méthode consiste à aller directement à la mairie de Lyon. Pour cela, vous devez vous munir d’une pièce d’identité avec une photo. Pendant les heures d’ouverture (entre 8h45 et 16h45 du lundi au vendredi et 8h à 12h le samedi), les guichets des arrondissements traitent les demandes d’acte civil.

Le souci concernant l’obtention d’un acte civil à la mairie de Lyon concerne avant tout le temps d’attente. En plus de la longue file d’attente, votre demande pourrait être reportée après un dépassement des heures d’ouverture.

• Faire une demande par courrier postal

Vous pouvez également effectuer une demande d’acte de naissance par poste. Dans l’annuaire du service public, consultez les informations sur la mairie de Lyon. Dans le courrier postal, vous devez mentionner les informations sur la personne dans l’acte de naissance.

Voici l’adresse de la mairie de Lyon, place de la Comédie, 69205 Lyon Cedex 01.

Bien que cette méthode peut vous épargner les files d’attente, le problème réside dans le délai d’attente. Faire une demande d’acte de connaissance par poste peut prendre entre 15 à 30 jours.

• Comment obtenir son acte d’état civil en ligne ?

Actuellement, vous pouvez effectuer toutes les procédures de demande d’acte de naissance en ligne. Pour ce faire, vous disposez de deux possibilités : demander sur le site officiel ou commander via les services privés.

• Demander sur le site officiel

Vous pouvez obtenir votre acte d’état civil en ligne sans vous déplacer dans les bureaux de la mairie à Lyon. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de la ville et de créer un compte à votre nom. Ensuite, vous devez remplir les formulaires de demande en stipulant le type d’acte demandé (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, etc.) et en mentionnant vos informations personnelles.

Suite à la pandémie du Covid, les démarches en ligne ou les « e-démarches » sont fortement recommandés pour raison de sécurité. Obtenir votre acte d’état civil à Lyon sur le site officiel de la ville peut durer une dizaine de jours.

• Faire appel aux services privés

Concernant les procédures de demande en ligne, vous pouvez également faire appel à des services privés pour obtenir votre acte d’état civil. Plusieurs agences privées à Lyon vous aident dans les démarches d’acquisition d’actes d’état civil. Ces services privés vous offrent la possibilité de bénéficier d’un support client pour vous accompagner tout au long des différentes procédures. En plus, vous pouvez suivre l’évolution de votre commande en temps réel sur le site.

À noter que les procédures en ligne font partie du projet de dématérialisation des démarches administratives entreprises par le gouvernement.

• À propos des nouvelles réformes sur la dématérialisation des procédures administratives

Malgré la réticence de nombreux français sur la dématérialisation des démarches administratives, l’État cherche à sensibiliser les citoyens sur les avantages de celle-ci. Bien que la mise en place de l’intégralité des démarches ne soit pas achevée, l’État ambitionne de dématérialiser 250 démarches d’ici mai 2022.

À part les commandes d’actes d’état civil, plusieurs démarches administratives devront être dématérialisées notamment sur la création d’entreprises, les demandes d’urbanisme, etc. Particulièrement dans la ville de Lyon, la dématérialisation des demandes d’actes civiles commence à prendre forme. Les responsables entament une sensibilisation des habitants dont le but est de populariser les démarches en ligne que ce soit sur le site officiel ou sur les sites partenaires.

Pour conclure, la gestion des commandes d’actes civils à Lyon s’avère de plus en plus performante notamment avec l’arrivée du digital. Pour gagner du temps, beaucoup de personnes optent pour les démarches en ligne pour obtenir leur acte civil.