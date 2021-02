Drôme : le maire de Valence menacé de mort par des tags

Des tags découverts dans un immeuble de Valence, mercredi 10 février, menace le maire, Nicolas Daragon, de lui "faire comme Pôle Emploi". Référence à l’assassinat d’une conseillère pôle emploi quelques jours plus tôt dans la ville.

Une menace plus qu’explicite. Dans un immeuble du quartier Valensolles, à Valence, des tags ont été découverts le 10 février, insultant et menaçant le maire de la ville Nicolas Daragon (LR). L’une des menaces, la plus grave, proclame "On va te faire comme pôle emploi". Le 28 janvier, à Valence, un homme a assassiné une conseillère pôle emploi et une DRH en Ardèche.

Le maire a dénoncé un "parallèle odieux" rapporte France 3. Il a déposé plainte et affirmé qu’il serait intransigeant pour "obtenir réparation des actes coupables".

Dans la Métropole de Lyon, le maire de Bron, Jérémie Bréaud, lui-même menacé de mort à plusieurs reprises, a apporté son soutien au maire de Valence.

J'apporte tout mon soutien à mon collègue @NDaragon, victime de tags odieux. Ne rien lâcher, nous vaincrons face à ces voyous.https://t.co/BAh0GLcrR9 — Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) February 10, 2021

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a également envoyé un message de soutien au maire de Valence.