Drôme : la piscine de Bourg-lès-Valence se refait une beauté

L'agglomération de Valence a investi 5 millions d'euros pour rénover et réhabiliter la piscine estivale de Bourg-lès-Valence.

Dans le cadre de son plan piscines, Valence Romans Agglo lance la rénovation de la piscine de Bourg-lès-Valence. Un chantier d'un an qui permettra une réouverture en juillet 2025. Au total, millions d'euros ont été investis afin de "transformer cet équipement en un espace aquatique moderne, sobre en énergie et adapté aux besoins de tous".

Un chantier en deux étapes

Pour assurer la réouverture de la piscine à l'été prochain, les travaux se feront en deux phases. Dans un premier temps, jusqu'à juin 2025, les bassins extérieurs et les installations techniques seront réhabilités. Celles-ci seront d'ailleurs modernisées pour une meilleure performance énergétique. Le grand bassin, l'air de jeux d'eau et la façade seront entièrement refaits pour l'occasion.

La seconde phase aura lieu à partir de septembre 2025 jusqu'à juin 2026. Il s'agira alors de restructurer les espaces intérieurs et les espaces verts. L'accueil et les vestiaires seront réaménagés à leur tour, l'isolation et l'étanchéité du toit reprise et l'éclairage remplacé.

