Drôme : de retour de Lyon, deux automobilistes flashés à 240 km/h sur l'A7

Deux conducteurs ont été flashés en très grand excès de vitesse ce jeudi matin sur l'autoroute A7 au sud de Lyon.

Ce jeudi matin, vers 9h30, sur la commune de Pont-de-l’Isère dans la Drôme, les forces de l'ordre ont intercepté deux conducteurs d'Audi (A3 et S4) qui roulaient à 240 et 239 km/h sur l'autoroute A7, rapporte Le Dauphiné libéré. Ils ont été interceptés par un véhicule rapide d'intervention. L'un des deux conducteurs n'avait plus de permis. En tout cinq occupants des deux voitures, tous originaires du Var, ont été arrêtés alors qu'ils revenaient de Lyon, précise le quotidien.