Drôme : à 240 km/h pour semer les gendarmes, il tombe en panne d'essence

Plus rapides que les gendarmes à leurs trousses, deux hommes ont été arrêtés le 30 novembre dernier, car leur voiture est tombée en panne d'essence durant leur course-poursuite.

Le 30 novembre dernier sur l'A7 en direction de Saint-Étienne, un homme a été pris en chasse par un véhicule de gendarmerie. Ce garagiste stéphanois roulait à 206 km/h sur l'autoroute, écrit le Dapuhiné Libéré. À bord de sa Mercedes Classe C 63 AMG, le suspect a alors appuyé sur le champignon pour essayer de semer les forces de l'ordre à 240 km/h et a réussi à les distancer. Les gendarmes ont poursuivi leurs recherches et sont tombés 60 kilomètres plus loin sur le véhicule, garé sur la bande d'arrêt d'urgence, en panne d'essence.

Selon le quotidien, les hommes en bleu ont alors retrouvé deux hommes sur les sièges arrière leur expliquant que le conducteur avait pris la fuite. Les enquêteurs ont pu établir que ces deux hommes étaient bien le conducteur et le passager. Ils seront poursuivis pour “grand excès de vitesse en récidive, refus d'obtempérer aggravé de la mise en danger d'autrui et transformation d'un véhicule portant atteinte au dispositif anti-pollution”, conclut le Dauphiné.