Dorian Ziegler : “le vieillissement est un problème actuel majeur” #MT180

Aujourd’hui, Dorian Ziegler présente son parcours ainsi que son sujet de thèse. Le candidat de l’université Claude-Bernard Lyon 1 aura 180 secondes pour expliquer ses recherches sur les mécanismes de vieillissement cellulaire.

Cette année se déroule le concours "Ma thèse en 180 secondes". L’Université de Lyon y participe pour la sixième fois. Le principe de ce concours : présenter son projet de thèse en 180 secondes, pas une de plus. L’occasion pour 14 doctorants de présenter l’équivalent de plusieurs années de recherche à un public plus vaste. Les candidats devront être le plus clair et le plus concis possible devant le jury, le 28 mars, lors de la finale locale, à Lyon. Le doctorant vainqueur pourra ensuite participer au concours national.

En attendant la finale, Lyon Capitale vous propose de découvrir chaque jour un nouveau candidat ainsi que son projet de thèse. Différentes filières sont représentées de la sociologie, à la physique en passant par les sciences de gestion. Les candidats ont accepté de répondre à quelques questions et nous donnent la chance d’avoir un premier aperçu de la présentation qu’ils tiendront le 28 mars.

Le candidat du jour

Ziegler Dorian

Son établissement

Université Claude Bernard Lyon 1 Centre de recherche en cancérologie de Lyon, Centre Léon Bérard

Thématique de son sujet de thèse

Comprendre les mécanismes de vieillissement cellulaire, biologie cellulaire

Intitulé de son sujet de thèse

Rôle du canal calcique ITPR2 et des membranes associées aux mitochondries, dans la régulation de la sénescence cellulaire

Son parcours en 5 dates

2007 : Stage en entreprise de 3edans un laboratoire

2012 : Entré à l’ENS de Lyon

2014 : Stage à San Francisco laboratoire du Dre Judith Campisi

2015 : Agrégation en Sciences et Vie de la Terre, concours pour être professeur passé à l’ENS

2016 : Début de la thèse

L’objet de sa thèse en 3 lignes

Comprendre le rôle du canal calcique ITPR2 dans la sénescence cellulaire et le vieillissement physiologique. Ceci grâce à l’étude de marqueurs de vieillissements. En résumé comprendre, qu’elle est la conséquence sur l’évolution de ces marqueurs lors de l’augmentation ou de la diminution du canal calcique ITPR2.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Il me paraît assez évident que le vieillissement est un problème actuel majeur, sociétal, économique et humain. De plus la recherche dans ce domaine est en plein essor depuis 20ans. On commence à comprendre que le vieillissement n’est pas dû uniquement au facteur environnemental, mais est également régulé par nos propres gênes.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

Dans un premier temps, c’est un challenge personnel. La fin de ma thèse approchant, je voulais aussi partager une première approche de mon travail avec ma famille et mes amis. Donnant des cours à la fac, j’adore ce qui est diffusion scientifique et partage du savoir. Il y a aussi que je parle beaucoup et du coup présenter ma thèse en 3min c’est un vrai défi.