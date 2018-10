Don du sang : venez déguisé pour donner votre sang

Pour pallier les manques de dons du sang en période de vacances, l’établissement français du sang de Perrache se décore aux couleurs d’Halloween.

Halloween, les sorcières, les fantômes, et le sang. De partout fleurissent les décorations effrayantes ou sanglantes. Et l’établissement français du sang (EFS) de Perrache ne fait pas exception ! Pour inciter les citoyens à donner leur sang, l’établissement se pare des traditionnelles couleurs orange et noir. Une manière originale sensibiliser les donneurs. Du 29 octobre au 2 novembre, c’est un univers mystique qui ouvrira ses portes de 8h à 19h en semaine, et 9h à 13 les samedis. Et pour jouer le jeu à fond, l’EFS invite-même à venir déguiser. Tremblez !

L’ESF a besoin de 1 400 dons chaque jour

A travers cette opération, l’établissement du 3 Cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement, tente de rappeler à tous que les dons de sang sont indispensables. Car c’est bien connu, les périodes de vacances scolaires sont toujours critiques pour les centres, qui voient les réserves baisser. Il faudrait 1 400 dons quotidien, de tous les types de sang, pour garantir un approvisionnement constant aux malades.