Disclose à Lyon : "L'information doit sortir d'un besoin de rentabilité"

Entre l'ONG et le média, Disclose veut implanter en France le journalisme d'investigation à but non lucratif afin de "rendre l'information gratuite et sans enjeux financiers". Ce mardi soir à Science Po Lyon, un débat autour des lanceurs d'alerte était organisé pour présenter le projet.

L'indépendance comme obsession. Inspirée des expériences de Propublica (États-Unis), du Bureau of Investigative Journalism (Angleterre) et de Correctiv (Allemagne), l'équipe de Disclose veut faire émerger en France un média à but non lucratif. Financé par les dons lors de campagne de financement participatif, des mécènes et des fondations françaises et internationales, le travail de journalistes chevronnés vise à publier dans des médias partenaires des enquêtes d'intérêt général sur six grandes thématiques : délinquance financière, santé publique, crimes environnementaux, industrie agroalimentaire, libertés fondamentales et droits humains et justice sociale. À Science-Po Lyon ce mardi soir, la curiosité du public est attisée.

Dans la salle, les mains se lèvent pour en savoir plus sur ce projet d'un nouveau genre dans l'hexagone. "Deux comités siègent bénévolement : le comité éditorial chargé de sélectionner les enquêtes et le comité d'administration, qui n'est jamais mis au courant des sujets, précise Mathias Destal, le cofondateur de Disclose. Parmi les membres du comité éditorial, le journaliste Mathieu Martinière du collectif We report et Jean-Pierre Canet, cofondateur de l'émission Cash Investigation et ancien rédacteur en chef d'Envoyé spécial. "L'idée est d'avoir un service public autonome, de rendre l'information gratuite et sans enjeux financiers. L'information doit sortir d'un besoin de rentabilité, mais enquêter nécessite d'avoir des moyens", ajoute Jean-Pierre Canet. "La vérification des faits et le travail de preuve nécessitent de compiler des documents, de lire et de penser contre soi-même. Cela nécessite du temps. Le journaliste seul, c'est un mythe. Le travail collectif garantit le sérieux journalistique".

"Redéfinir le lien entre les journalistes et les citoyens"

"Idéalement, nous aimerions avoir beaucoup de petits et de moyens donateurs tirés par une locomotive de fondations d'intérêt public, à l'image de l'open society foundations créée de George Soros" poursuit Mathias Destal. Choix collégiaux, transparence sur les financements et barrière étanche entre les donateurs et les enquêtes menées, Disclose entend créer une communauté et "redéfinir le lien entre les journalistes et les citoyens". L'équipe envisage dans un premier temps d'enquêter en France, mais ne s'interdit pas d'élargir leurs travaux. "L'affaire Luxleaks démarre dans un Cash Investigation sur un dossier français, illustre Jean-Pierre Canet. "Nous sommes dans une mondialisation totale, et souvent quand vous tirez un fil, il y a des ramifications à l'international. Certains sujets franco-français vont donc irrémédiablement avoir des débordements à l'étranger". En tant qu'ONG, l'ambition est d'obtenir un impact sur la société.

"Journalisme de guerre"

"Donner l'alerte n'a strictement rien changé en terme de qualité de l'air dans la vallée de l'Arve". Le constat du docteur Frédéric Champy, invité à débattre, est alarmant. Trois ans plus tôt, il découvre lors de ses permanences aux urgences le nombre inquiétant d'enfants atteints d'asthme et de difficultés respiratoires, particulièrement en hiver. En cause, une pollution de l'air bien au-dessus des normes éditées par l'Organisation mondiale de la santé. Devenue le symbole de la pollution de l'air en France, la situation dans la vallée de l'Arve et le passage de ses 500 000 camions par an a poussé ce médecin à se présenter aux élections législatives sous une étiquette citoyenne. L'une de ses victoires est d'avoir réussi à imposer le sujet de la qualité de l'air pendant la campagne. Mais sur le fond, les avancées sont loin d'être à la hauteur des enjeux.

Un constat sensiblement similaire à celui de Daphné Gastaldi, journaliste du collectif We report et co-auteur de l'enquête Église, la mécanique du silence, aux éditions JC Lattès."Nous avons révélé que 27 évêques avaient dissimulé des affaires de prêtres pédophiles et quatre sont encore en poste. L'impact, nous l'attendons encore, même si des choses ont évolué et qu'il a eu des procédures judiciaires. Mais nous n'avons pas l'impression d'une prise de conscience. Certains évêques ont pris les choses en main, mais d'autres sont encore à l'ancienne école". Pour remédier à ces constats, Disclose veut pouvoir permettre d'aller plus loin que les révélations. "Il faut arrêter de croire que l'on peut arranger le système à la marge. Quand on a sorti l'information, si c'est un cas de force majeure, on accompagnera une action en justice. Ça, c'est nouveau. C'est du journalisme de guerre", réagit Jean-Pierre Canet. Pour la première campagne de financement participatif, Disclose a d'ores et déjà atteint 76 % de son objectif : plus de 600 contributeurs ont rejoint l'aventure pour faire de l'information un bien public.