Diocèse de Lyon : comment les catholiques lyonnais accueillent le rapport sur les abus dans l'Eglise ?

Le père Yves Baumgarten, François Devaux de l’association La Parole Libérée et le réalisateur Francois Ozon, après la projection de “Grâce à Dieu”, le 6 avril 2019, au cinéma Bellecombe (Lyon 6e) © Jeff Pachoud / AFP

Les évêques de France se retrouvent ce mardi 2 novembre à Lourdes pour leur Assemblée plénière d’automne. Il sera question des réformes à entreprendre après le retentissant rapport Sauvé publié début octobre. Focus sur Lyon : comment les catholiques lyonnais accueillent ce rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église ? Reportage.

“Dans le diocèse de Lyon, entre 1950 et aujourd’hui, 76 cas de prêtres et religieux auteurs d’abus sexuels ont été recensés, dont 49 sur personnes mineures”, pose Mgr de Germay, l’évêque de Lyon. Le diocèse n’échappe donc pas au tsunami du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), publié en octobre. Pour rappel, ce rapport pointait, entre autres éléments, qu’au moins 216 000 personnes ont été victimes d’abus sexuels par des clercs depuis 1950, et 330 000 victimes si l’on ajoute les agresseurs laïcs dans un cadre religieux. En tout, il y aurait eu 3 000 prêtres prédateurs sexuels en France.

Les fidèles voient un signe d’espoir