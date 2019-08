Dimanche rouge sur les routes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera rouge ce dimanche 18 août sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement dans le sens des retours. Quels axes seront les plus encombrés ?

Ce dimanche 18 août, la circulation sera très difficile dans le sens des retours. Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes a été classée rouge par Bison Futé. Sans surprise, l'A7 sera particulièrement engorgée, il est préférable de prendre un itinéraire alternatif, particulièrement entre Orange et Lyon, de 11h à 19h. Même pronostic pour l'A43 entre Chambéry et Lyon, à éviter entre 11h et 19h.

Dans le sens des départs, la circulation sera plus fluide sur la région, avec toutefois l'A7 à éviter si possible entre Lyon et Lançon-de-Provence, de 13 h à 20 h.