Devant être reconduit à la frontière, il vole un sac à dos à Lyon

Deux individus ont été arrêtés à Lyon, alors qu'ils venaient de voler le sac à dos d'une jeune femme. L'un d'eux faisait l'objet d'une fiche de reconduite à la frontière.

Le 20 juin, vers 1h30, la police interpelle deux individus de 18 et 32 ans, quai Sarrail dans le 6e arrondissement de Lyon. Quelques minutes plus tôt, ils venaient de voler le sac à dos d'une jeune femme. Lors de leur interpellation, les deux hommes se sont rebellés. Ils étaient déjà connus des services de police pour 4 et 2 antécédents judiciaires. Le plus jeune faisait l'objet d'une fiche de reconduite à la frontière, mesure notifiée.

Ils ont reconnu partiellement les faits et seront présentés au parquet ce vendredi.