Deux rassemblements contre l’extrême droite ce lundi à Lyon 

Deux rassemblements contre l'extrême droite sont organisés ce lundi à Lyon. Le premier se déroulera à 19 heures sur la place des Terreaux, suivi d'un second rassemblement à 20 heures sur la place de la République.

Après que le Rassemblement national a obtenu plus de 30 % des suffrages lors des élections européennes hier, deux rassemblements antifascistes sont organisés ce lundi. D'abord à 19 heures sur la place des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon par plusieurs collectifs de gauche, puis à 20 heures sur la place de la République dans le 2e arrondissement par le groupe Lyon Insurrection. Sur son compte Instagram, le collectif annonce : "Face à l’extrême droite, riposte populaire."

Plus tôt ce lundi, une manifestation s’est également déroulée devant le lycée Saint-Exupéry dans le 4e arrondissement de Lyon. Une soixantaine d’élèves étaient présents pour scander "Bardella, casse toi, l’Europe n’est pas à toi."

La percée du RN dans le Rhône, la gauche en tête à Lyon

Ce dimanche, le taux de participation dans le Rhône a atteint 57 %, contre 51 % en 2019. Dans la Métropole de Lyon, 11 communes sur 59 ont placé Jordan Bardella et le Rassemblement national au-dessus des 30 %. À Corbas, Feyzin, Jonage, Mions et Quincieux, la liste d’extrême-droite a dépassé les 30 %.

À Lyon, 63 % des électeurs se sont rendus aux urnes. La gauche, dont La France Insoumise et Place publique - Parti socialiste, ont remporté six des neuf arrondissements de Lyon. La tête de liste de la majorité présidentielle, Valérie Hayer, a quant à elle, remporté les 2e, 5e et 6e arrondissements.

