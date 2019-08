Deux loueurs de trottinettes quittent Lyon

Le marché de la location des trottinettes finira-t-il par se réguler tout seul à Lyon ? Deux nouveaux opérateurs viennent de quitter Lyon (article mis à jour).

L'opérateur de location de trottinettes Circ vient d'annoncer à sa cinquantaine de salariés qu'il quittait la ville de Lyon. Contacté par Lyon Capitale, Circ confirme la fermeture de son service à Lyon "Lancé en février dernier, l’opérateur se retire de la métropole lyonnaise, les spécificités du marché lyonnais ne permettant pas une exploitation satisfaisante. Le service de Circ continue dans les autres villes où l’opérateur est présent". Par ailleurs, selon nos informations, Tier a également notifié son départ à la ville de Lyon ce même jour.

À Lyon, huit services s'étaient implantés depuis que la tendance est apparue : Lime, VOI, Tier, Wind, Flash (devenu Circ), UFO, Bird et enfin Dott, dernier arrivé mi-avril. Le cas d'UFO était particulier, l'entreprise ayant fait un bref passage à Lyon avant de disparaître très rapidement. Wind avait également quitté la ville avant l'été. Avec le départ de Circ, il ne reste plus que VOI, Lime, Bird et Dott.