Deux élections à Lyon : combien de procurations faut-il faire ?

Les 15 et 22 mars 2020, deux élections sont organisées à Lyon : les municipales et les métropolitaines. Nous voterons donc jusqu'à quatre fois. Mais pour ceux qui ne seront pas présents, faut-il faire une procuration, deux, trois ou quatre ? On vous explique tout.

C'est une première dans la métropole de Lyon, avec deux élections organisées les 15 et 22 mars. Deux parcours de vote vont être ainsi organisés, un pour les élections municipales, un autre pour élire les conseillers métropolitains en direct. Dès lors, nous voterons jusqu'à quatre fois, avec deux passages dans l'isoloir et deux urnes différentes. Si par hasard un maire est élu dès le premier tour, il faudra quand même se rendre dans son bureau de vote lors du second tour des élections métropolitaines (qui ont peu de chance de se jouer dès le premier tour).

L'article R74

Reste une question importante pour ceux qui ne seront pas présents dans leur commune lors de cette élection : combien de procurations faut-il faire ? La réponse est simple : une seule. Comme le stipule l'article R74 du code électoral : "Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections".

Une démarche qui peut être réalisée dès maintenant

Réaliser sa procuration le plus tôt possible permet d'éviter les mauvaises surprises. Pour ceux qui savent déjà qu'ils seront absents, il est possible de faire sa procuration dès maintenant dans une brigade de gendarmerie, commissariat de police ou tribunal d'instance. La personne choisie pour la procuration doit être inscrite dans la même commune ou le même arrondissement, mais pas forcément dans le même bureau de vote. En cas de procuration pour les deux tours, il faudra bien le préciser sur le document en cochant la bonne case. Enfin, toujours donner sa procuration à une personne de confiance, en étant sûr qu'elle respectera bien la consigne de vote.