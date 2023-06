Deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux orages

Le risque d’orages s’estompe peu à peu en Auvergne-Rhône-Alpes, deux départements restent toutefois placés en vigilance jaune ce jeudi 15 juin.

Le centre et l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont plus concernés par le risque d’orage après un début de semaine incertain. La totalité du territoire régional n’est toutefois pas encore passée au vert. Deux départements de l’Ouest de la région restent ainsi placés en vigilance jaune ce jeudi 15 juin en raison d’un risque d’intempéries au cours de la journée.

D’après le dernier bulletin de Météo France, l’état de vigilance devrait rester en vigueur de 15 à 21 heures dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. Des averses parfois orageuses sont notamment attendues à Aurillac dans le Cantal, où des cumuls de pluie de 4 millimètres sont attendus. En fin d’après-midi, des ondées et des rafales de vent à plus de 50 km/h devraient également toucher Clermont Ferrand.