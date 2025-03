Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent ce jeudi 20 mars 2025.

Le Cantal et la Haute-Loire sont les deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir été placés en vigilance vent violent ce jeudi 20 mars 2025. Alors que le vent soufflera dans toute la région, notamment à Lyon avec des rafales attendues à 60 km/h ce jeudi, l'épisode de vent d'Autan soutenu et durable sera plus prononcé dans ces deux départements.

Plusieurs autres départements, comme le Rhône, pourraient passer en vigilance vent pour la journée de vendredi, selon les prévisions de Météo France.

A noter également que la Savoie a été placé en vigilance avalanches ce jeudi. C'est le seul département de la région à être concerné par cette vigilance.