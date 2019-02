Des vols entre Lyon Saint-Exupéry et Göteborg en Suède

Considérée comme la ville la plus durable au monde, Göteborg, en Suède, va bientôt être reliée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry via des vols directs et réguliers.

Une nouvelle fois, Göteborg, en Suède, a reçu le titre de “ville la plus durable au monde”, couronnant une ambitieuse politique en matière de déplacements, transition écologique et urbanisme. Avec plus de 300 m2 d’espaces verts par habitant, Göteborg est résolument à part dans le paysage des grandes villes.

A partir du 4 mars et jusqu’au 24 octobre, la compagnie aérienne BRA proposera deux vols par semaine entre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et celui de Göteborg avec des allers-retours les lundi et jeudi. Les vols sont proposés à partir de 70 euros, pour un trajet de 2h30.

Quant à la question d’aller dans une ville durable en avion, BRA propose à ses voyageurs de compenser leur trajet en achetant du “carburant vert”.