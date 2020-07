Des TGV espagnols entre Lyon et Marseille dès 2021

La compagnie espagnole Renfe souhaite proposer des trains à grande vitesse entre Lyon et Marseille.

L'ouverture à la concurrence de la SNCF se poursuit. A Lyon, depuis plusieurs jours, il est possible de voir un train italien rouge dans le quartier de Confluence qui préfigure ces changements (lire ici). D'autres acteurs du secteur sont intéressés pour desservir Lyon avec leurs trains.

La compagnie nationale espagnole de chemins de fer Renfe veut ainsi proposer une liaison à grande vitesse entre Lyon et Marseille dès le 13 décembre 2021, selon l'Autorité de régulation des transports (ART).

Ce projet déposé indique une volonté d'offrir cinq allers-retours par jour pendant trois ans entre Lyon Part-Dieu et Marseille Saint-Charles en passant par Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV. La compagnie avait annoncé en juillet 2019 vouloir proposer des trains en France, sans donner plus de précision si ce n'est qu'elle ne souhaitait pas desservir Paris pour l'instant.

En parallèle, la compagnie espagnole va devoir faire face à la concurrence de la SNCF sur son propre territoire avec l'arrivée de TGV comme Ouigo à bas prix en Espagne.