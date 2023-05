Des places supplémentaires pour les vélos dans le TER de la région

©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT – Lyon 17/05/2022 – Un train TER et des passagers sur les quais de la gare SNCF de la Part dieu vue depuis le chantier de construction de la tour – To-Lyon dans le quartier de la Part Dieu ‡ Lyon. (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive713819.jpg) [Photo via MaxPPP]

La SNCF met en place des trains spéciaux entre Lyon et Marseille pour accueillir plus de vélos dans ses rames.

C’est une bonne nouvelle pour les adeptes lyonnais du cyclotourisme. Jusqu’au 10 septembre, la SNCF met en place TER Cyclo entre Lyon et Marseille pour proposer plus d’emplacements dédiés au biclou sur ses rames.

Jusqu'à 30 vélos par train

Ces trains spéciaux accueilleront jusqu’à 30 vélos de taille standard et circuleront lors de tous les week-end prolongés du mois de mai dans un premier temps. "Dans les TER Cyclo à plus forte affluence, du personnel dédié est présent pour vous aider à embarquer et tout au long de votre voyage", précise la SNCF.

Dès le mois de juin, ils seront en service les samedis et dimanches et ce, jusqu’en septembre. Ce sont au total 13 500 places de vélo qui seront proposées, plus de double par rapport aux TER classiques.

Réservations sur le site dédié de la SNCF : resatercyclo.fr