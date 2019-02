Des flocons de neige attendus à Lyon ce dimanche 3 février

Un mélange de pluie et de neige tombe sur Lyon ce dimanche matin. Une journée nuageuse est ensuite à prévoir, avec des fortes rafales de vent du Nord.

De la neige annoncée et des températures qui augmentent jusqu'à 5 degrés. Ce dimanche, difficile de savoir si la journée se déroulera sous la pluie ou sous la neige. Selon Météo France, un mélange de pluie et de neige tombe sur Lyon entre 7 heures et 10 heures. Des averses sont ensuite annoncée jusqu'à 13 heures. Elles seront accompagnés de fortes rafales de vent du Nord (jusqu'à 50 km/h) tout au long de la journée. De 3 degrés le matin, les températures augmenteront au maximum jusqu'à 5 degrés en milieu de journée. Sous un ciel très nuageux cet après-midi, les températures seront de 4 degrés et ne devraient pas redescendre en dessous de zéro avant cette nuit. La présence du vent du Nord a de quoi améliorer la qualité de l'air de l'agglomération. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'air est de bonne qualité. Sa dégradation est annoncée progressive à partir de ce lundi.