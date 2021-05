Des espaces non-fumeurs installés devant des écoles du 2e arrondissement de Lyon

Devant onze écoles primaires et maternelles du 2e arrondissement de Lyon, il ne sera bientôt plus permis de fumer.

La création de zones non-fumeurs devant onze écoles, privées et publiques, a été co-signée par le comité Rhône de la Ligue contre le cancer et la mairie du 2e arrondissement, rapporte Le Progrès. Le premier espace sans-tabac sera mis en place le 25 mai devant l'école Alix.

Seront concernées les écoles : Alix (primaire et maternelle), Condé (primaire et maternelle), Gilibert et Montessori, Germaine-Tillion, Lucie-Aubrac, Michelet, Lamartine et Sacré-Cœur.