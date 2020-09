Des braqueurs de distributeurs de billets arrêtés dans la banlieue de Lyon

Quatre suspects ont été interpellés la semaine dernière dans la région lyonnaise. Ils sont soupçonnés d'avoir attaqué quinze distributeurs automatiques de billets depuis octobre 2019.

Quatre personnes suspectées d’être impliquées dans la destruction de quinze distributeurs automatiques de billets, dont onze en Suisse, ont été interpellées le 17 septembre dernier, rapporte l'AFP. Une opération, conduite par la Section de recherches de Lyon et l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), et dirigée par le parquet de Lyon. Selon les enquêteurs ils opéraient depuis octobre 2019 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en Suisse en faisant exploser certains distributeurs.

Les investigations ont permis d’identifier “une bande organisée issue de la région lyonnaise qui agit non seulement en France, mais aussi en Suisse”, a expliqué la gendarmerie dans un communiqué. Le 17 septembre, l'opération a été menée par une cinquantaine de gendarmes de la cellule d’enquête, de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et du GIGN.

“Trois individus ont été interpellés dans la banlieue de Lyon alors qu’ils revenaient d’un périple en Suisse”, précisent les forces de l'ordre. Une quatrième personne, impliquée dans des attaques précédentes, a été interpellée le même jour. Une information judiciaire a été ouverte et les quatre suspects ont été placés en détention provisoire