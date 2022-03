Depuis le 20 janvier, les élèves de Terminale de l’académie de Lyon étaient invités à déposer leurs voeux pour la suite de leurs études sur la plateforme en ligne de parcoursup. Cette session 2022 se terminera ce mardi 29 mars à minuit.

Qu’ils soient lycéens en classe de Terminale ou en réorientation, les jeunes de l’académie de Lyon ont jusqu’à ce mardi 29 mars à minuit pour formuler leurs voeux sur Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Inaugurée il y a quatre ans, le dispositif divise toujours autant, beaucoup l'accusant d'introduire de la sélection à l’université, y compris parmi les candidats à la présidentielle, certains ayant fait voeu de la supprimer, à l’instar de Jean-Luc Mélenchon, qui fustige une "ignominie", ou encore Yannick Jadot, qui dénonce "une boîte noire qui définit votre avenir".

Jusqu'au 7 avril pour peaufiner les candidatures

En attendant de savoir qui accédera à l’Élysée après l’élection présidentielle et quel sera l'avenir de Parcoursup, les élèves de l’académie de Lyon qui souhaitent poursuivre un cursus dans le supérieur n’ont d’autre choix que d’en passer par la fameuse palteforme et il ne leur reste que quelques heures de réflexion et de stress. En tout est pour tout, ils peuvent exprimer 10 voeux maximum et 20 sous-voeux parmi toutes les formations reconnues par l'État, sans avoir à les classer. Afin de ne pas se retrouver sans choix au terme de la procédure, il est recommandé de ne pas faire qu’un seul voeu de formation et surtout de ne pas candidater qu’à des filières sélectives.

Après la clôture du dépôt des voeux ce mardi soir, les jeunes de la Loire, du Rhône et de l’Ain (les trois départements de l’académie de Lyon), auront jusqu'au 7 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature.