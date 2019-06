Déraillement du petit train de Touroparc : la direction du zoo réagit

Ce jeudi 6 juin, la direction du zoo a réagi après l’accident du petit train du parc animalier de Romanèche-Thorins en Saône et Loire. Elle affirme avoir “fait le nécessaire” et assure que ses “équipements sont fiables”.

Le 1er juin 2019 vers 14h15, un des deux wagons de l’attraction “Le petit Train”, qui pouvait contenir jusqu’à 16 visiteurs, est sorti des rails provoquant la chute de 8 personnes, parmi les 30 visiteurs présents dans l’attraction. Ce jeudi, la direction du zoo affirme “avoir fait le nécessaire et avoir réagi dans les temps”. Elle confirme la prise en charge de 8 personnes (dont 3 enfants et une femme enceinte) pour des “blessures légères”. “Nous souhaitons remercier les équipes de Touroparc pour leur réactivité et leur assistance, mais également les autorités et les équipes médicales pour la qualité et la rapidité de leur intervention”, indique la direction. Puis d’ajouter : “Nous tenons à rappeler à nos clients que nous sommes soumis à des contrôles réguliers et stricts afin de garantir la fiabilité et la sécurité de nos installations. Nous conduisons une politique d’amélioration continue de nos installations par des investissements réguliers, afin de garantir la qualité des infrastructures. Les autorisations de circulation de l’attraction sont à jour et une équipe technique est dédiée quotidiennement à l’entretien des attractions”. L’attraction du “Petit train” sera fermée “jusqu’à nouvel ordre.”