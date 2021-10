Démantèlement d'un important trafic de drogue à Villeurbanne

Lundi 4 octobre, la police a démantelé un important point de deal de drogue à Villeurbanne. 250 000 euros en liquide et 14 kilos de résine de cannabis ont été saisis.

Après l'interpellation des principaux suspects d'un trafic de stupéfiants dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, lundi 4 octobre, les enquêteurs de la police ont démantelé tout le réseau en localisant l'appartement de l'un des protagonistes. Lors de la perquisition de l'appartement et de quatre voitures, la police judiciaire a retrouvé près de 250 000 euros en liquide, 14 kilos de résine de cannabis, 810 grammes d'herbe et des montres de valeur estimées à plus de 100 000 euros.

Les cinq principaux suspects, dont celui qui ouvrait le point de deal, ont été déférés le 8 octobre devant le parquet de Lyon dans le cadre d'une ouverture d'information.