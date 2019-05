Découvrez la future rame du métro B de Lyon en photos et vidéo

En 2020, le métro B de Lyon bénéficiera de nouvelles rames sans conducteur et climatisées. Découvrez en photo et vidéo ces futures rames qui arriveront également sur la D, ainsi que leur intérieur.

La ligne B du métro de Lyon a fait son temps et se prépare à passer dans une autre dimension. En 2020, elle sera entièrement automatisée et recevra des rames MPL16, sans conducteur, entièrement climatisées et permettant de circuler librement entre les voitures. Huit écrans diffusant la chaîne I-TCL seront installés, ainsi que douze écrans d’information. De 36 mètres de long comme celles de la D, elles peuvent transporter 325 voyageurs, dont 64 assis.

Découvrez l'une de ces nouvelles rames en photos et vidéo ci-dessous.

La rame sera testée sur la ligne B dès cette année, cinq de plus arriveront d’ici fin 2019. 16 MPL16 seront déployées en 2020, ce qui permettra d'augmenter l'offre de 30 %. Les anciennes rames iront alors renforcer la ligne A. En 2021, arrivera la possibilité d'avoir des trains longs composés de deux rames, soit 650 passagers qui pourront voyager en même temps. En 2023, la ligne B ira alors jusqu'à Saint-Genis-Laval, huit rames supplémentaires seront alors déployées. La ligne B verra alors sa capacité augmentée de 50 %. Enfin, ces rames arriveront également sur la ligne D dès 2023.