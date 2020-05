Déconfinement à Lyon : la pêche a rouvert, mais des interdictions demeurent

Dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, l'activité de pêche n'est pas encore autorisée partout.

Interdite depuis le 17 mars, la pêche est de nouveau autorisée dans le Rhône depuis ce lundi, jour de déconfinement. Des restrictions sont cependant toujours en cours a expliqué la fédération départementale de pêche du Rhône. En effet, dans le département et la métropole de Lyon, la pêche dans les cours d'eau et rivières de catégorie 1 et 2 est autorisée depuis les berges. À l'inverse la pêche sur les plans d'eau, étangs, lacs et gravières ainsi que la pêche en navigation sont interdites.

“Nous regrettons vivement ce revirement de situation de dernière minute contraire aux précédentes annonces du gouvernement. Votre Fédération et vos AAPPMA mettent tout en œuvre auprès des mairies pour faire rouvrir l’accès aux plans d’eau”, a annoncé la fédération sur son site internet