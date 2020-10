Déco, cuisine, artisanat… quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses sélectionnées par Lyon Capitale

Déco : Un intérieur qui vous ressemble

Nouveau lieu, nouveau concept pour la boutique Habitat qui prend ses quartiers en plein cœur du Grand Hôtel-Dieu. Avec un espace plus réduit qui propose des mises en scène fréquemment renouvelées, chacun trouvera sur place l’inspiration qui correspond à son mode de vie. Que ce soit pour le mobilier, la décoration ou encore les arts de la table, la marque mise comme toujours sur la créativité, la qualité et la durabilité. Autant de critères qui l’accompagnent dans le choix des matériaux, de ses designers et artisans.

Habitat – Grand Hôtel-Dieu, Lyon 2e

Artisanat : Tournez, émaillez, c’est prêt !

Dans son tout nouvel atelier de céramique, Pascaline fabrique et vend des objets en grès et porcelaine. Bols, mugs, assiettes, saladiers… Des objets certes utilitaires, mais tellement jolis qu’ils réenchantent nos tables et notre quotidien ! Toutes les pièces se veulent intemporelles et minimalistes, et s’inscrivent dans un art de vivre prônant le pur et l’essentiel. Si vous aussi souhaitez mettre la main à la pâte, inscrivez-vous aux cours de tournage dispensés par Pascaline. Débutants comme confirmés sont les bienvenus !

L’atelier PBee’s Ceramics – 6b, rue de Saint-Cyr, Lyon 9e

Œnologie : Chai urbain

Né outre-Atlantique, le concept d’urban winerie – chai urbain en français – débarque à Lyon. Franck et Grégoire Saint Olive (dont le père est le cousin germain de Baudouin Saint Olive, gérant de la banque privée du même nom) viennent d’ouvrir le Chai Saint Olive, premier chai de vinification de Lyon, dans le quartier Foch. Les deux frères achètent leur moût (jus de raisin non encore fermenté) auprès de trois viticulteurs et une viticultrice du Beaujolais et des collines rhodaniennes et vinifient dans leurs 500 m2 déployés sur deux niveaux. La première cuvée urbaine est prévue en mars. Pour l’heure, on peut acheter leur vin en bouteilles (jolis assemblages en côtes-du-rhône blanc et rouge, IGP d’Oc 100 % syrah et chardonnay). D’ici un an, on pourra repartir avec son “cubi” de vin en vrac dans des contenants en verre spécialement créés par O-I Manufacturing, basée à Vaulx-en-Velin.

Chai Saint Olive – 34, rue Malesherbes, Lyon 6e

Cosplay : Abracadabra

Avis aux amateurs de J. K. Rowling : une boutique officielle – et éphémère – spécialisée dans les univers d'Harry Potter et des animaux fantastiques vient d'ouvrir au sein de Jouéclub à Confluence. Créé en partenariat avec la Warner Bros, cet espace propose bien évidemment des jouets, des produits de décoration et textiles, mais aussi toutes sortes d'objets extraordinaires à l'effigie des sorciers et sorcières préférés de vos enfants : baguettes magiques Ollivander, balais, écussons de Quidditch… Histoire de prolonger la magie de retour à la maison…

Boutique Wizarding World – Village Jouéclub Confluence, Lyon 2e. Jusqu’au 31 janvier 2021.

Bar : du nouveau sur la colline

Après les Brotteaux, le Barabaar investit le quartier de la Croix-Rousse. Dernier-né de la famille Di Litta, ce bar à bière a plus d’un atout à son actif. Du haut de la Grande-Côte, sa terrasse de 120 places offre une vue imprenable sur la ville. Le lieu mêle habilement style industriel et croix-roussien, avec notamment l’escalier décoré par le peintre Lucas Beaufort, pour rappeler ceux que l’on trouve sur les Pentes… Sans oublier un grand choix de bières pression, une restauration simple et une ambiance conviviale, indissociable des Barabaar…

Barabaar Croix-Rousse – 53, rue du Bon-Pasteur, Lyon 1er

VAE : Ebike nouvelle génération

Acheter un vélo électrique, c'est bien. Pouvoir l'essayer avant, c'est encore mieux. Alors direction le nouveau showroom de la marque WhaTTfornow, originaire d'Annecy. Vous découvrirez et pourrez aussi tester des vélos au design incroyable, à la fois légers, agiles et puissants. Véritables bijoux de technologie, ils ont une marque de fabrique bien particulière, à savoir leurs deux transmissions indépendantes : une par chaîne, comme les vélos classiques, qui permet de pédaler naturellement, et une par courroie, pour l'assistance électrique à la demande via une gâchette sur le guidon, véritable coup de boost afin de garder le rythme !

WhaTTfornow – 53, rue Franklin, Lyon 2e

Cuisine : Aux fourneaux !

Envie ou besoin de changer de cuisine ? Bonne nouvelle ! La marque de cuisines italiennes Arrital s'installe en plein cœur de la Presqu'île. Officiant depuis plus de 40 ans, ce cuisiniste se distingue par son sens de l'innovation, des finitions variées et haut de gamme et un savoir-faire reconnu. Quels que soient vos besoins, Arrital vous accompagne dans la conception de votre projet, vous guide dans le choix des couleurs, matériaux et solutions techniques… À noter : la marque s'est s'engagée depuis peu dans le développement durable.

Arrital – 15, rue Jarente, Lyon 2e. Ouverture le 15 octobre.