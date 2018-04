Décines, Parc OL : Fautra veut un métro, Aulas pousse pour le tramway

Elle a assuré le show. Mercredi, à l'occasion de l'inauguration du pôle médical d'OL City , la maire de Décinesn'a pas manqué de s’illustrer. En répétant à maintes reprises que Décines était "the place to be" et qu'elle n'avait pas mauvais caractère mais "du caractère", l'élue (Les Républicains et apparentés) a fait rire à de nombreuses reprises l'assistance.