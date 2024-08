Décharge sauvage de Saint-Symphorien-d'Ozon : l'Etat durcit le ton

Il y'a deux mois, une décharge sauvage géante était découverte à Saint-Symphorien-d’Ozon, sur un terrain agricole. Une visite de la gendarmerie et de la Dreal sur le site de la décharge, le 6 août, pourrait aboutir à une procédure administrative.

Une décharge sauvage a été découverte il y'a deux mois sur un terrain agricole à Saint-Symphorien-d'Ozon. Une équipe d'inspecteurs de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) s'était alors rendue sur place, fin juin et a constaté de nombreux déchets : plastiques, papiers, cartons, caoutchoucs, de déchets non inertes et de déchets de métaux. Selon les estimations rapportées par France 3 Rhône-Alpes, la décharge totalisait plus d'un milliers de mètres cubes de déchets (bois, plastiques, papiers, cartons, caoutchoucs, de déchets non inertes et de déchets de métaux) y compris des matériaux de chantier.

Procès verbal

Ce mercredi, dans un communiqué, la préfecture rappelle que la Préfète du Rhône a pris un arrêté préfectoral de mesures d’urgence. Il a été remis le 1er aout 2024 à l'exploitant du site. Lors d’un nouveau contrôle effectué le 6 août en compagnie de la gendarmerie, les services de l’Etat ont constaté que l’activité illicite n’avait pas stoppé.

" A l'issue de ce contrôle et en complément de l'arrêté de mesure d'urgence déjà pris, les services de l’État ont dressé un procès verbal sur la base d'un rapport d'expertise technique. Parallèlement, ils ont engagé une procédure administrative pour assurer la régularisation de l'activité dans les meilleurs délais, avec des sanctions financières à la clef."

La gendarmerie a ouvert une enquête pour travail dissimulé, gestion irrégulière de déchets, exploitation d’une installation classée, abandon ou dépôt illégal de déchets, abandon d’épave de véhicules.