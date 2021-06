Déambulation nocturne dans les musées lyonnais dans la nuit du samedi 3 juillet

À l'occasion de la nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, les musées lyonnais vous ouvriront leurs portes à la tombée de la nuit, le samedi 3 juillet. L'occasion de redécouvrir le musée des Beaux-Arts de Lyon ou le musée des Confluences sous de nouvelles coutures.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, l'événement avait pu se tenir seulement en distanciel. Cette année, la "Nuit Européenne des musées" est enfin de retour, pour sa 17ème édition. De la tombée de la nuit jusqu'à minuit, les musées seront "heureux de célébrer ce moment de retrouvailles" et ouvriront gratuitement leurs portes aux visiteurs, en France et en Europe.

Dans la capitale des Gaules, les musées proposeront également des visites, parcours thématiques, ateliers créatifs, et animations à travers 7 différents musées. Le macLYON vous invitera à découvrir l'exposition "IRL é RL", tandis que le musée des arts de la marionnette et le musée d'histoire de Lyon proposeront deux parcours thématiques. Les passionnés d'art pourront également flâner dans le musée des Beaux-Arts de Lyon ou découvrir l'exposition dédiée à Robert Doisneau au musée Jean Couty. Jusqu'à minuit, les Lyonnais pourront également admirer les expositions du Musée des Confluences ou découvrir le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation par une approche inédite.

Toutes les informations sur cette soirée sont à retrouver ici.