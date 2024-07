De premiers box de stationnement sécurisé pour les vélos déployés à Lyon et Villeurbanne

Des box de stationnement pour vélos seront progressivement déployés à Lyon et Villeurbanne. (@NC)

Projet porté par les Lyonnais et les Villeurbannais lors des budgets participatifs des deux collectivités, le déploiement de box dédiés au stationnement sécurisé des vélos sur la voie publique est en marche. Dès le lundi 15 juillet et jusqu'au 22 juillet, les douze premiers seront installés à Villeurbanne et dans le 9e arrondissement de Lyon.

90 € par an

Fabriqués par l'entreprise Altinnova dans la Loire, ils disposent d'une capacité de huit places chacun, au tarif de 90 € par an payable en deux fois. ils permettront ainsi à 96 personnes de stationner leur vélo de façon sécurisée, dans un secteur proche de leur domicile puisque les emplacements ont été choisis en fonction des demandes réalisées par les usagers sur la plateforme Toodego. Ils seront, au grand damn des automobilistes, installés sur des places de stationnement.

Au total, plus de 1 200 demandes ont été réalisées selon les services de la Métropole de Lyon. Pour l'heure, 480 personnes pourront avoir une place puisque 60 boxs seront déployés d'ici novembre 2024, principalement dans les 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon. La demande d'inscription se fait sur le site internet de Lyon parc auto. Chaque box coûte 20 000 €, installation comprise. La Ville de Lyon prend ainsi en charge neuf boxs, pour un montant de 180 000 €, la Ville de Villeurbanne participe quant à elle à hauteur de 90 000 €, et la Métropole finance ainsi les 930 000 € restants.

Objectif fixé à 15 000 places sécurisées d'ici la fin du mandat

L'installation de ces équipements n'est pas possible en secteur "ABF", mais la Ville et la Métropole de Lyon poursuivent les négociations avec les architectes des bâtiments de France pour trouver des solutions notamment pour les pentes de la Croix-Rousse, le Vieux-Lyon ou les quais de Saône.

Pour ce mandat, l'exécutif écologiste de la Métropole s'est fixé l'objectif de multiplier par dix le nombre de places de stationnement vélo sécurisé sur le territoire, visant ainsi 15 000 emplacements. "Nous en sommes aujourd'hui à 4 230 et nous entrons dans une phase d'accélération", assure Fabien Bagnon, vice-président en charge, notamment, des mobilités. 1 500 places seront notamment ouvertes sous la place Béraudier de la gare de la Part-Dieu d'ici la fin de l'année, et un parc-relais vélo de 210 places sera ouvert à Gorge de Loup dans le 9e arrondissement.