De nouvelles fusillades dans l’agglomération lyonnaise, un blessé léger

De nouveaux tirs ont été entendus à Lyon, Décines et Villeurbanne depuis jeudi dernier, faisant un seul blessé léger.

Alors que la situation semblait s’être quelque peu apaisée, la région lyonnaise a de nouveau été le théâtre de coups de feu ces derniers jours. Les plus récents remontent à cette nuit, révèlent nos confrères du Progrès. La porte d’un appartement situé montée de l’Observance, dans le 9e arrondissement de Lyon, a en effet été visée par des tirs aux alentours de 3 heures.

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs tirs ont également été entendus à Villeurbanne. D’abord rue Saint-Jean, puis au niveau des rues Florian et Lafontaine, où un homme en trottinette a ouvert le feu sur deux personnes. Elles seraient parvenues à fuir sans être blessées. L’exploitation de la vidéosurveillance est en cours.

Un homme d’une vingtaine d’années a été légèrement touché par balle au mollet dans le quartier Sully, à Décines, vendredi. La victime n’a pas souhaité déposer plainte. Pour rappel, le quartier avait été endeuillé le 11 mai dernier après l'incendie volontaire d'un immeuble qui avait fait trois morts. Quelques heures plus tôt, dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme a également été la cible de coups de feu près de la station de métro République, à Villeurbanne. L’une des balles s’est logée dans sa chaussure, sans le blesser.

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