Villeurbanne : un adolescent de 14 ans soupçonné d'une tentative de viol au parc de la Feyssine

Une jeune femme a été agressée mercredi en fin de journée dans le parc de la Feyssine. Un mineur de 14 ans a été interpellé.

Une enquête judiciaire a été ouverte après une tentative de viol présumée survenue mercredi 17 juin au parc de la Feyssine, à Villeurbanne. Selon les informations du Progrès, une jeune femme aurait été agressée vers 18 heures avant de parvenir à mettre en fuite son agresseur en appelant à l'aide.

Le suspect, un adolescent de 14 ans, a été interpellé peu après par les policiers. Lors de son arrestation, l'un des fonctionnaires a été légèrement blessé.

Placée en garde à vue puis présentée à un magistrat, la personne mise en cause fait désormais l'objet d'une information judiciaire. Les investigations ont été confiées à un juge d'instruction. D'après nos confrères, le jeune homme a été remis en liberté à ce stade de la procédure.