De la chaleur et quelques nuages ce mercredi à Lyon

Cette journée de mercredi s'annonce une nouvelle fois lumineuse avec une chaleur forte et lourde.

Il fera de nouveau beau et chaud ce mercredi à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Malgré quelques nuages ce matin, le ciel devrait se dégager dans l'après-midi pour laisser place à un beau soleil. De légères ondées pourraient en revanche éclater dans la soirée et la nuit prochaine.

Niveau température, il fait déjà 20 degrés ce mercredi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 33 au meilleur de la journée. Soit 7 degrés de plus que les normales de saison.

Cette chaleur ne devrait pas durer puisque la pluie devrait faire son retour dès demain dans la région et être associée à une nette baisse des températures au moins jusqu'à dimanche.