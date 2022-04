De fortes rafales de vent et 20 degrés attendus à Lyon ce mardi 12 avril

Cette semaine marque le retour de la douceur à Lyon après le passage d’une vague de froid qui avait notamment vu la neige faire son retour dans l’agglomération. Malgré quelques nuages il devrait beau et chaud au milieu de fortes rafales de vent.

Comme lundi, le vent va souffler fort ce mardi 12 avril à Lyon, avec des rafales à près de 55 km/h dans la matinée et 60 km/h dans l’après-midi. De quoi faire s’envoler les nombreux pollens présents aux sols et dans les arbres, prudence donc si vous êtes allergique. Du côté des températures Les Lyonnais pourront enfin faire tomber les couches avec la belle remontée du mercure annoncée par Météo France, qui ne devrait souffrir que de quelques nuages qui pourraient voiler les rayons du soleil.

Dès 8 heures ce matin il devrait déjà faire 12 degrés et le thermomètre ne va faire que grimper tout au long de la journée pour atteindre 18 degrés à midi et 20 degrés à 15 heures. La soirée, elle, sera également douce avec des températures comprises entre 19 et 14 degrés.