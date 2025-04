De 10 000 à 1 million d’euros : Que peut-on acheter à Lyon ?

Après trois années de baisse des prix, le marché lyonnais s’ouvre sur une nouvelle séquence. Du parking souterrain à la villa de luxe, les offres sont nombreuses pour les acquéreurs. Découvrez en un clin d’œil les opportunités actuellement en vente à Lyon selon votre budget.

Les cartes ont été rebattues. L’année 2025 s’ouvre sur une nouvelle séquence pour l’immobilier de Lyon, avec à la clé une actualisation de la valeur du marché de l’ancien. Autrement dit il y a de nouveaux prix. À budget équivalent, on n’achète pas le même bien ni la même surface qu’il y a encore trois ans à Lyon ni de la même façon. Concrètement, les prix ont baissé de manière significative depuis la fin de l’année 2022 où ils avaient atteint un pic (5 100 euros le mètre carré) lors d’une frénésie de ventes inédite dans l’histoire de l’immobilier locale. Aujourd’hui, le marché est plus lent, les acquéreurs sont en position de négocier à la baisse. “Rue Ferrandière, dans le 2e, j’ai un T2 de 40 m2 avec du cachet, en cœur de Presqu’île, que l’on a vendu 210 000 euros en ce début d’année. Il y a trois ans, on aurait pu trouver un acquéreur pour 290 000 voire 300 000 euros”, illustre Patrice Marica, cogérant de l’agence My Cocoon.