Dans le tram de Lyon, il explique qu'il va commettre un attentat et tuer

Dans le tramway de Lyon, un homme de 27 ans a expliqué au téléphone qu'il allait commettre un attentat et tuer des personnes. Vu avec deux couteaux, il a été arrêté.

8 juillet, vers 23h10, un Lyonnais de 27 ans est arrêté par un équipage de police à Saint-Priest. Plus tôt, alors qu'il était dans le tramway et qu'il passait un coup de téléphone, il a expliqué à son interlocuteur qu'il allait commettre un attentat et tuer des personnes. Il a été ensuite aperçu par plusieurs témoins à l'arrêt du tram T2 avec deux couteaux. Lors de son interpellation, il tentait de pénétrer dans un parking souterrain, mais n'avait plus de couteaux sur lui. Placé en garde à vue, il a été ensuite admis à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon.