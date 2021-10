Covid-19 : fin du masque dans les écoles de la Loire (pour l'instant)

Depuis le lundi 4 octobre, les élèves des écoles de la Loire ne sont plus concernés par le port du masque dans les salles de classe.

Bas les masques ! Tous les écoliers des classes maternelles et élémentaires ne sont plus contraints au port du masque dans la Loire et la Haute-Loire. À l'instar de 46 autres départements du territoire, la Loire est en dessous du seuil des 50 cas pour 100 000 habitants, synonyme d'allègement du protocole sanitaire. Le recteur de l'académie de la région Auvergne Rhône-Alpes Olivier Dugrip rappelle cependant que "la mesure ne concerne que les élèves. Les enseignants et personnels d'établissement devront garder leur masque sur le nez".

Le recteur, qui s'est réjoui de la nouvelle lundi 4 octobre en conférence de presse clarifie le protocole à suivre : "le département de la Loire est passé du niveau 2 au niveau 1 aujourd'hui. Cependant, chaque semaine en fonction des indicateurs, la liste des départements peut évoluer, d'un côté comme de l'autre. Tout dépend de l'indicateur des 50 cas pour 100 000 habitants, sur une période de 5 jours".

