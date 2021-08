Covid-19 à Lyon : les rendez-vous pour une troisième dose de vaccin ouvrent ce lundi, à partir de 65 ans

Depuis ce lundi 30 août, les personnes âgées d’au moins 65 ans, ou souffrant de comorbidités, peuvent prendre rendez-vous pour recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Elles pourront se la faire injecter dès le mercredi 1er septembre.

Évoquée dans un premier temps par la Haute autorité de santé (HAS), avant d’être validée en conseil des ministres le 25 août, l’administration d’une troisième dose de vaccin contre le Covid-19, à certains Français, va pouvoir commencer cette semaine. Depuis ce lundi 30 août, il est possible de réserver un créneau, sur Doctolib, pour recevoir cette dose de rappel, qui doit servir à renforcer l’immunité des personnes âgées d’au moins 65 ans ou souffrant de comorbidités.

Les injections de cette troisième dose de vaccin débuteront officiellement le mercredi 1er septembre pour les personnes concernées, par ailleurs, elles devront avoir reçu leur dernière piqûre au moins six mois avant ce rappel. Dans les Ehpad, cette campagne de rappel doit débuter le 13 septembre.

Pas besoin d’une 3e dose pour conserver son pass

La HAS avait recommandé que les vaccins utilisés pour cette nouvelle injection soient de type ARN Messager, comme ceux proposés par Pfizer et Moderna. Le gouvernement a retenu cette proposition, et ce, quel que soit le vaccin utilisé lors des premières doses.

Selon le ministre de la Santé, qui s’est exprimé sur le sujet le 26 août, "la troisième dose n’aura pas d’impact sur le pass sanitaire". Ainsi, si une personne vaccinée ne reçoit pas cette injection de rappel, elle pourra tout de même continuer à bénéficier d’un pass sanitaire valide.