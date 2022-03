En chute libre depuis la fin du mois de janvier, le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente de nouveau à Lyon et dans le Rhône. Pour le moment, ce rebond épidémique, consécutif à la forte et longue 5e vague, est léger, mais il intervient au moment où de nombreuses restrictions sanitaires sont levées.

Annoncée au début du mois de mars, la levée de la majorité des restrictions sanitaires encore en vigueur, comme le port du masque au travail ou le contrôle du pass vaccinal, intervient ce lundi 14 mars. Une décision prise par les autorités au moment où la 5e vague de Covid-19 connaissait une décroissance très importante depuis la fin du mois de janvier.

Malgré cet allègement des mesures sanitaires, il convient de faire preuve de prudence et de maintenir les gestes barrières en entreprise et dans les établissements scolaires alors que ces deniers jours le nombre de nouveaux cas positifs repart à la hausse en France. Jusqu’ici épargné par ce rebond épidémique, le Rhône connaît lui aussi depuis le 4 mars une augmentation de son taux d’incidence.

Le rebond en question

Après un pic de contaminations atteint le vendredi 21 janvier, où 4 655 cas positifs pour 100 000 habitants étaient enregistrés sur une semaine glissante, le taux d’incidence avait atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs mois le 4 mars, pointant ainsi à 336. Après une stabilisation de quelques jours, celui-ci est reparti à la hausse est atteint désormais 358 cas pour 100 000 habitants, selon les dernières données de Santé publique France arrêtée au 10 mars.

Invité de France Inter dimanche, Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique et chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris y voit "trois raisons" : la présence du sous-variant BA2, "un peu plus transmissible", la "réouverture des écoles" après les vacances et "probablement un relâchement de la population, qui est assez normal".

Les 20 à 39 ans les plus touchés

Dans le Rhône, le virus circule actuellement de manière plus importante chez les personnes âgées de 20 à 39 ans. Chez les 20-29 ans, le taux d’incidence est désormais de 471 et chez les 30 à 39 ans il est de 467. Ce sont les enfants âgés de 0 à 9 ans qui connaissent, en date du 13 mars le moins de contaminations dans le département.

Le détail des contaminations par catégorie d’âge :

0 - 9 ans : 277

10 à 19 ans : 301

20 à 29 ans : 471

30 - 39 ans : 467

40 - 49 ans : 383

50 - 59 ans : 342

60 - 69 ans : 306

70 - 79 ans : 307

80 - 89 ans : 243

90 ans et + : 287

Le gouvernement exclu de "changer de stratégie"

Bien conscient d’une "reprise des cas", Jean Castex a cependant exclu, samedi, de "changer de stratégie". "Depuis deux ans, il y a toujours des risques et des bénéfices à ce que l'on fait. On n'est pas dans un situation de certitude totale", appui Yazdan Yazdanpanah, rappelant que cette fois "80% des gens" sont vaccinés et qu'"une proportion non négligeable de la population avait déjà été touchée par l'infection". "Cette immunité, probablement, nous protège. En tout cas en termes d’hospitalisations", a expliqué à nos confrères de France Inter le chef de service.

Dans ses scénarios les plus pessimistes, l'Institut Pasteur estime que le pic des contaminations "pourrait dépasser 100 000 cas quotidiens en mars" au niveau national, un chiffre élevé, mais "très inférieur au pic de janvier", selon de nouvelles modélisations publiées jeudi.